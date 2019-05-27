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Bugün 10:23 TSİ- Spor G: Bugün 10:25 TSİ

U11’de basket gibi maçlar

Kocaeli U11 Futbol Ligi’ne aralıksız olarak devam ediliyor. Pazar günü de toplam 35 maç oynandı.
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Sıcak havada oynanan maçlarda minik sporcular, attıkları gollerle alkışlattı. Maçı izleyen veliler de çocuklarına destek verdi. M.Ali Kağıtçı’da toplam 13 maç oynandı. Günün en farklı maçlarında Kocaeli Yenişehir, İzmit Kireçocaklarıspor'u 11-1, Kocaelispor ise Kandıra BLD. spor'u 10-0 yendi. Günün ilk maçında Kullarspor, güçlü kadrosu ile Yenidoğan Serdarspor'u 5-0, ikinci maçta ise Kocaeli 1937 Sekaspor, İzmit BLD.spor'u 3-0 yendi. Üçüncü maçta Kocaeli Marmara Gençlikspor,Yeni Kandıraspor'u 2-1 mağlup ederken, Kocaelispor ise Kandıra BLD. spor'u 10-0 mağlup etti. Yeni Kocaelispor Bağçeşmespor'u 6-0, Yeşilovaspor Kocaeli Okanspor'u 3-0 yendi. Kocaeli Güneşspor ise İzmit Yıldızspor'u 2-0 mağlup etti. Ahmet AKAY

YENİDOĞAN SERDAR: 0 KULLARSPOR: 5

STAT: M.Ali Kağıtçı (U.11 D)

HAKEM: Akın Özdemir ***

YENİDOĞAN SERDARSPOR: Ataberk **, Doruk **, Osman **, Bayram **, Veysel **, Talha **, Kutay **

KULLARSPOR: Emir *** (Enes **), Numan *** (Abdülrezzak **), Ahmet ***, Furkan ***, Bekir *** (İsmail **), Mert ***, Halil *** (Druk **), Melih ** (Ömer ***)

GOLLER: Furkan (1), Mert (1), Halil (1), Doruk (1), Ömer (1)

İZMİT BLDSPOR: 0 KOCAELİ 1937 SEKASPOR: 3

STAT: M.Ali Kağıtçı (U.11 C)

HAKEM: Ömer Fatih Dursun ***

İZMİT BLDSPOR: Abdullah ** (Ahmet **), Ömer **, Ahmet **, Behlül ** (Hamza **), Berat **, Ege ***, Kerem Enes ** (Sinan **), Hakan ** (Doğukan **)

KOCAELİ 1937 SEKASPOR: Ensar ***, Salih *** (Eyüp **), Gökhan *** (Ensar **), İrfan ***, Halit *** Yunus **), Ensar Kayra *** (Ege **), Rüzgar *** (Kaan **), Bilal ***

GOLLER: Bilal (2), İrfan (1)

KOCAELİ MARMARA GENÇLİKSPOR: 2 YENİ KANDIRASPOR: 1

STAT: M.Ali Kağıtçı (U.11 A)

HAKEM: Enes Bayraktar ***

KOCAELİ MARMARA GENÇLİKSPOR: Yiğit ***, Taha ***, Eren ***, Ertuğrul *** (Yusuf **), Buğra ***, Efe *** (Kaan **), Batuhan ***, Salih ***

YENİ KANDIRASPOR: Tugay **, Furkan **, Ensar ***, Muhammet ***, Fatih ***, Harun ***, Ömer ***, Kerem ***

GOLLER: Eren (1), Salih (1)(Kocaeli Marmara Gençlikspor), Ensar (1)(Yeni Kandıraspor)

KANDIRA BLDSPOR: 0 KOCAELİSPOR: 10

STAT: M.Ali Kağıtçı (U.11 B)

HAKEM: Barış Can ***

KANDIRA BLDSPOR: Eymen **, Doruk **, Mustafa **, Doruk Efe **, Göksu **, Ege **, Egemen **, Ahmet ** (Ahmet Yolcu **)

KOCAELİSPOR: Bilal ***, Arda ***, İskender *** (Alperen ***), Kerem ***, Ömer **** (Buğra **), Aras *** (Çağrı **), Serhat **** (Ahmet **), Burak *** (Yusuf **)

GOLLER: Serhat (3), Ömer (3), Alperen (1), Kerem (2), Burak (1)

BAĞÇEŞMESPOR: 0 YENİ KOCAELİSPOR: 6

STAT: M.Ali Kağıtçı (U.11 C)

HAKEM: Ömer Kaya ***

BAĞÇEŞMESPOR: Hüseyin ** (Ahmet **), Ahmet ** (Kerem **), Alperen **, Hasaf **, Ege **, Gökdeniz **, Eren ** (Batuhan **), Muhammet **

YENİ KOCAELİSPOR: Alper ***, Umut *** (Yiğit **), Enes Bilal *** (Enes Tunç **), Berat *** (Kerem **), İsmail ****, Ege *** (Ahmet **), Tayip ***, Ensar ***

GOLLER: İsmail (3), Ensar (2), Tayip (1)

YEŞİLOVASPOR: 3 KOCAELİ OKANSPOR: 0

STAT: M.Ali Kağıtçı (U.11 D)

HAKEM: Emre Can Kara ***

YEŞİLOVASPOR: Egemen ***, Levent ***, Halil *** (Kerem **), Umut *** (Kadir **), Esat ***, Ömer *** (Soner **), Mustafa ***, Hamza *** (Efe Mehmet **)

KOCAELİ OKANSPOR: Kayra **, Utku **, Taha ** (Eyüp **), Erdem ** (Kılıçhan **), Ömer **, Yusuf **, Ayberk **, Doruk **

GOLLER: Umut (1), Soner (1), Efe Mehmet (1)

Bugün 10:23 TSİ - Spor

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