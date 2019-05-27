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Kocaeli Anneleri’nden bayrama özel proje

İlimizin genç ve dinamik sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Kocaeli Anneleri Derneği "Bu bayram bir çocuk da sen sevindir" kampanyasıyla yüzleri güldürmeyi başardı
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Kocaeli Anneleri Derneği, yıl içerisinde gerçekleştirdikleri çeşitli sosyal sorumluluk projelerine yaklaşan Ramazan bayramında da devam ediyor. "Ütülü mendilin içine harçlık konan neslin çocukları, şimdilerin anneleri; bu bayram çocukların gülümsemesi için el ele ver!" sloganıyla yapılan çağrıya her kesimden destek geldi. Sosyal medya üzerinden başlatılan kampanya Kocaeli'ni aşarak, yurt içi ve yurt dışındaki hayırseverlere ulaştı. Bağışçıların katkılarıyla 800’ü aşkın çocuk için alınan bayramlıklar, dernek yönetimi ve üyeleri tarafından dağıtılmaya başlandı.

“BU GURUR HEPİMİZİN”

Gerçekleştirdikleri yeni proje hakkında değerlendirmede bulunan Kocaeli Anneleri Derneği Başkanı Hande Kaya, “Dernek olarak şimdiye kadar çok güzel duygular ve özel anlar yaşadık bugüne kadar, ama bu kampanya çok farklıydı. Bu büyük bir onur ve mutluluk bizim için. Her yerden, Türkiye'nin pek çok ilinden ve yurt dışından destek olan sevgili arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, teyzelerimiz, amcalarımız, abilerimiz… Bu gurur hepimizin, bu sevinç, bu mutluluk, bu huzur hepimizin. Öncelikle bizlere güvenerek bu yolda gönülden destek veren tüm hayırseverlere, yönetim kuruluma ve üyelerime teşekkür ediyor, minnet ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Bugün 10:32 TSİ - Yaşam

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