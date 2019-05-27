Kocaeli Annelerinden ses getiren kampanya!

Bu yıl üçüncüsü gerçekleşen bayramlık kampanyası, diğerlerinden farklı olarak geniş kitlelere ulaşarak büyük bir iyilik hareketine dönüştü. "Ütülü mendilin içine harçlık konan neslin çocukları, şimdilerin anneleri; Bu bayram çocukların gülümsemesi için el ele ver!" sloganıyla yapılan çağrıya her kesimden destek geldi. Sosyal medya üzerinden başlatılan kampanya Kocaeli'Yi aşarak, yurt içi ve yurt dışındaki hayırseverlere ulaştı. Bağışçıların katkılarıyla 800’ü aşkın çocuk için alınan bayramlıklar, dernek yönetimi ve üyeleri tarafından dağıtılmaya başlandı.

TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN DESTEK

Kocaeli Anneleri Derneği Başkanı Hande Kaya konuşmasında, "Dernek olarak şimdiye kadar çok güzel duygular ve özel anlar yaşadık bugüne kadar ama bu kampanya çok farklıydı. Bizlere destek olan, çocuklarımıza bayramlık almak için bize ulaşan güzel yürekler. Saygıdeğer bağışçılarımız kampanyaya destek olmakla kalmadı, herkese açık gerçekleştirdiğimiz paketleme kısmına yardım ederek bizlerle birlikte tüm güçleriyle çalıştılar. Bu büyük bir onur ve mutluluk bizim için. Her yerden, Türkiye'nin pek çok ilinden ve yurt dışından destek olan sevgili arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, teyzelerimiz, amcalarımız, abilerimiz. Bu gurur hepimizin, bu sevinç, bu mutluluk, bu huzur hepimizin. Öncelikle bizlere güvenerek bu yolda gönülden destek veren tüm hayırseverlere, yönetim kuruluma ve üyelerime teşekkür ediyor, minnet ve sevgilerimi sunuyorum." dedi. Kocaeli Anneleri önümüzdeki sezonda yeni projeleriyle eğitime, üretime destek vererek kadın ve çocuklara yönelik çalışmalarına devam edecek.