Pınar’dan yıldız fışkırıyor

Bir zamanlar ülkemizde bayan voleybolunda söz sahibi olan Kocaelispor’da da antrenörlük üstlenmiş olan Pınar, Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü ve Analig ekibinde başarıdan başarıya koşuyor. Adeta kupa rekortmeni antrenör olarak, geleceğe önemli yıldız adayları kazandıran Pınar, sezonu 3 şampiyonluk kupasıyla tamamlayan ekibini bağrına bastı.

“TEŞEKKÜR EDERİM”

Taner Pınar değerlendirmede bulunarak “2018-2019 Sezonu kulüp ve okul müsabakalarının sonunda 3 adet şampiyonluk kupası ile emeklerimizin karşılığını taçlandırmak, mutluluk ve gurur verici. Bize destek olan kulüp ve okul yöneticilerine, her en yanımızda bizimle beraber olan ailelerimize teşekkür ederiz... Ve yeni sezonda yeni hedefler için daha çok çalışmaya devam” dedi.