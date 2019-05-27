A takımda olduğu gibi genç takımlar ve daha alt yaş gruplarında da şampiyonluk kupalarına adeta ambargo koyan Kullarspor, U13’lerde de şampiyonluğa ulaştı. Değirmendere Stadı’nda bu sevinci yaşayan Kullarlılar, unutulmaz bir gün yaşadı. Başkan Fahri Altıntaş, tüm camiayı, futbolcu grubunu, antrenörleri ve yönetim kurulunu kutladı.
Bugün 10:42 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 10:43 TSİ
Kullarspor altın yılını yaşıyor
A takımda olduğu gibi genç takımlar ve daha alt yaş gruplarında da şampiyonluk kupalarına adeta ambargo koyan Kullarspor, U13’lerde de şampiyonluğa ulaştı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz