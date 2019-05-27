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Kullarspor altın yılını yaşıyor

A takımda olduğu gibi genç takımlar ve daha alt yaş gruplarında da şampiyonluk kupalarına adeta ambargo koyan Kullarspor, U13’lerde de şampiyonluğa ulaştı.
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A takımda olduğu gibi genç takımlar ve daha alt yaş gruplarında da şampiyonluk kupalarına adeta ambargo koyan Kullarspor, U13’lerde de şampiyonluğa ulaştı. Değirmendere Stadı’nda bu sevinci yaşayan Kullarlılar, unutulmaz bir gün yaşadı. Başkan Fahri Altıntaş, tüm camiayı, futbolcu grubunu, antrenörleri ve yönetim kurulunu kutladı.

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