Altyapı futbol kulübü denince, kentimizde ve ülke çapında ilk akla gelen isimlerden olan Kocaeli Güneşspor, Fenerbahçe’nin düzenlediği turnuvaya katılarak, tecrübe kazandı. U12 takımı futbolcuları, güzel bir gün geçirirken, Fenerbahçe Tesisleri’ni de gezme fırsatı buldu. Ali Şentürk ve Cihan Özkul yönetiminde turnuvaya katılan minikler, unutulmaz anılarla kente döndü. Miniklerin bazıları da Fenerbahçeli otoriteler tarafından da takibe alındı.
Bugün 10:43 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 10:44 TSİ
Fenerbahçe’de de Güneş açtı
Altyapı futbol kulübü denince, kentimizde ve ülke çapında ilk akla gelen isimlerden olan Kocaeli Güneşspor, Fenerbahçe’nin düzenlediği turnuvaya katılarak, tecrübe kazandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz