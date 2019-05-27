Fenerbahçe’de de Güneş açtı

Altyapı futbol kulübü denince, kentimizde ve ülke çapında ilk akla gelen isimlerden olan Kocaeli Güneşspor, Fenerbahçe’nin düzenlediği turnuvaya katılarak, tecrübe kazandı. U12 takımı futbolcuları, güzel bir gün geçirirken, Fenerbahçe Tesisleri’ni de gezme fırsatı buldu. Ali Şentürk ve Cihan Özkul yönetiminde turnuvaya katılan minikler, unutulmaz anılarla kente döndü. Miniklerin bazıları da Fenerbahçeli otoriteler tarafından da takibe alındı.