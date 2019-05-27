Bir zamanlar Gaziantepspor ve Ümit milli takımının değişmez oyuncusu olan Aykut Okan, artık antrenör olarak spor yaşantısını sürdürüyor. Malofisspor ve kentimizin duayen antrenörlerinden Suat Okan’ın oğlu olan Aykut Okan, Okanspor adıyla kurduğu kulübünde başarılı sonuçlar alıyor ve geleceğe emin adımlarla yürüyor. Hafta sonu da rakibi Yenidoğan Serdar’ı 5-1 yenen takımda golleri Yusuf Öztekten, Utku Soyer, Tunç Sevilmiş ve Doruk Akdağ’ın (2) attı. Okan “Oynayan ya da oynamayan bütün çocuklarımızı tebrik ediyoruz. Değerli rakibimizi de mücadelelerinden dolayı tebrik ediyoruz” dedi.
Bugün 10:43 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 10:44 TSİ
Okanspor fırtına gibi: 5-1
Bir zamanlar Gaziantepspor ve Ümit milli takımının değişmez oyuncusu olan Aykut Okan, artık antrenör olarak spor yaşantısını sürdürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz