Okanspor fırtına gibi: 5-1

Bir zamanlar Gaziantepspor ve Ümit milli takımının değişmez oyuncusu olan Aykut Okan, artık antrenör olarak spor yaşantısını sürdürüyor. Malofisspor ve kentimizin duayen antrenörlerinden Suat Okan’ın oğlu olan Aykut Okan, Okanspor adıyla kurduğu kulübünde başarılı sonuçlar alıyor ve geleceğe emin adımlarla yürüyor. Hafta sonu da rakibi Yenidoğan Serdar’ı 5-1 yenen takımda golleri Yusuf Öztekten, Utku Soyer, Tunç Sevilmiş ve Doruk Akdağ’ın (2) attı. Okan “Oynayan ya da oynamayan bütün çocuklarımızı tebrik ediyoruz. Değerli rakibimizi de mücadelelerinden dolayı tebrik ediyoruz” dedi.