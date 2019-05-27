Esnaflarda “MAXIMUM” güç!..

Esnaflar Turnuvası tüm hızıyla sürüyor. Takımlar ilk maçlarını oynarken, turnuvanın iddialı ekiplerinden Maximum Güvenlik takımı, ilk maçında Nikomedya İnşaat ekibini 6-3 yendi. Derince’deki turnuvadaki ilk maçını kazanan takım, başkanlarından da övgü aldı. Güneş Spor Kulübü başkanı, Kocaelispor eski başkanı ve şirketin sahibi Nebil Uzun, takımına övgüler yağdırırken, sürprizleri olacağını da sözlerine ekledi.