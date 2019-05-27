Esnaflar Turnuvası tüm hızıyla sürüyor. Takımlar ilk maçlarını oynarken, turnuvanın iddialı ekiplerinden Maximum Güvenlik takımı, ilk maçında Nikomedya İnşaat ekibini 6-3 yendi. Derince’deki turnuvadaki ilk maçını kazanan takım, başkanlarından da övgü aldı. Güneş Spor Kulübü başkanı, Kocaelispor eski başkanı ve şirketin sahibi Nebil Uzun, takımına övgüler yağdırırken, sürprizleri olacağını da sözlerine ekledi.
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Esnaflarda “MAXIMUM” güç!..
Esnaflar Turnuvası tüm hızıyla sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz