Kentimizin duayen spor insanlarından futbol antrenörü Naci Keleş, dev görüntüsüyle ‘Rambo’ unvanını kazandı. Keleş, geçtiğimiz sezonu Değirmenderespor’da geçirmiş ve BAL’a yükselme başarısı gösterememişti. Takımına Play-Off oynatan Keleş, futbolcular dinlenmeye geçerken, adeta bir futbolcu gibi çalışmalarına devam ediyor. Spor salonunun kendine huzur ve özgürlük verdiğini söyleyen Keleş, “Burada kendimi buluyorum. Spor yaşamımın en önemli parçası. Herkesi spor yapmaya davet ediyorum. Sporun yaşı olmaz” dedi.
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Rambo Keleş!..
Kentimizin duayen spor insanlarından futbol antrenörü Naci Keleş, dev görüntüsüyle ‘Rambo’ unvanını kazandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz