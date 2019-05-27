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Rambo Keleş!..

Kentimizin duayen spor insanlarından futbol antrenörü Naci Keleş, dev görüntüsüyle ‘Rambo’ unvanını kazandı.
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Kentimizin duayen spor insanlarından futbol antrenörü Naci Keleş, dev görüntüsüyle ‘Rambo’ unvanını kazandı. Keleş, geçtiğimiz sezonu Değirmenderespor’da geçirmiş ve BAL’a yükselme başarısı gösterememişti. Takımına Play-Off oynatan Keleş, futbolcular dinlenmeye geçerken, adeta bir futbolcu gibi çalışmalarına devam ediyor. Spor salonunun kendine huzur ve özgürlük verdiğini söyleyen Keleş, “Burada kendimi buluyorum. Spor yaşamımın en önemli parçası. Herkesi spor yapmaya davet ediyorum. Sporun yaşı olmaz” dedi.

Bugün 10:45 TSİ - Spor

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