İlhan Bayram'dan Samsun'a iki transfer

İSU Genel Müdürlüğü döneminde ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği döneminde İlhan Bayram’ın özel kalem müdürlüğünü yapan 15 yıl birlikte çalıştığı Abdülkadir Dizman, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde Zabıta Daire Başkanı olarak görev yapacak.

HAFTA İÇİNDE GÖREVE BAŞLAYACAKLAR

2013 yılından bu yana İSU’da İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı olarak görev yapan Hüseyin Hakkı Akbulut da Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde Destek Hizmetleri ve Satın Alma Daire Başkanı oldu. Dizman ve Akbulut, bu hafta içinde Samsun’a gidip, yeni görevlerine başlayacak.

Hüseyin Hakkı Akbulut

İlhan Bayram ve Abdülkadir Dizman