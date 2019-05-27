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Gaia Hotel, yaza Coşkun Sabah ile girecek

Kandıra Kerpe Gaia Hotel, ünlü Sanatçı Coşkun Sabah’ın sahnesiyle sezona merhaba diyecek.
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Ege ve Akdeniz bölgesini aratmayacak bayrama özel fiyatlar, eğlence programı ve indirimleriyle Bayramı KerpeGaiaHotel’dedolu dolugeçirecek. Gaia Hotel, denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve profesyonel otelcilik hizmetiyle bu yaz Kocaelilileri ağırlayacak.

BAYRAMA 3 SANATÇI

Ramazan bayramına özel yarım pansiyon konsepti ile bayramın 2. günü (5 Haziran Çarşamba) Coşkun Sabah 3. Günü (6 Haziran 2019 Perşembe)  FeyzaGülşan ve 8 Haziran (Cumartesi )  Bülent Yağızer hotelde sahne alacak. Deniz, kum ve güneşin eşsiz görüntüsü ile misafirlerini ağırlayacak olanKerpeGaiaBeach Hotel, Ramazan Bayramı ile başlayacak sezon öncesi hazırlıklarını tamamladı. Özellikle İstanbullu tatilcilerin gözde rotaları arasında yer alan Gaia Beach Hotel konaklama tesislerindeki doluluk oranıüst seviyelere ulaştı. Bu Bayram GaiaBeachHotel’decanlı müziğin tadını doyasıya çıkaracaksınız. Selin BECER

Bugün 11:16 TSİ - Yaşam

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