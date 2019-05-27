Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:27 TSİ- Gündem G: Bugün 11:28 TSİ

Hürriyet, İzmit sokaklarında

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sık sık kentin sokaklarında vatandaşlarla bir araya geliyor.
mask
mask
mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Başkan Hürriyet, iftardan sonra Yürüyüş Yolu’nda vatandaşlarla birlikte olup sohbet etti. Sahura kadar vatandaşlarla birlikte keyifli zaman geçiren Hürriyet, dondurma yiyip, bol bol fotoğraf çektirdi.

HERKESİN BELEDİYE BAŞKANI

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet “herkesin belediye başkanı olarak sokaklarda vatandaşlarımızla bir arada olmak, onlarla sohbet etmek bizim için büyük keyif. Her zaman sokakta vatandaşların arasında olduk, iyi günlerinde kötü günlerinde her zaman bizi yanlarında hissetmelerini istedik” şeklinde konuştu.

Bugün 11:27 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Vatandaş - nevzat doğan gazeteyi okuyorsan görüyorsundur. 10 yıldır şu sokaklarda, vatandaşın içinde bir kerecik olsun seni görmedik. Aynı şekilde, Hüseyin üzülmez, hüseyin ayaz, karaosmanoğlu ve diğer belediye başkanları sizin içinde bu söylediklerim geçerlidir. Halktan çekinen , halkın içinde olmayan silinir gider. Şunu bilinki Bir süre sonra bu şehir sizi hatırlamayacak bile... Ne demişler insan ölür kalır eseri ! ................ ölür kalır semeri . Artık karar sizin

Yanıtla . 4Beğen 27 Mayıs 11:43

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
KOSKEM, yaz sezonunu 15 Haziran'da açıyor mask
KOSKEM, yaz sezonunu 15 Haziran'da açıyor
Ellibeş ilk iftar programına katıldı mask
Ellibeş ilk iftar programına katıldı
KEYAD Başkanı Tengerek: Daha ne kadar orman tahrip edilecek? mask
KEYAD Başkanı Tengerek: Daha ne kadar orman tahrip edilecek?
SP'li Çelik'ten erken seçim iddiası mask
SP'li Çelik'ten erken seçim iddiası
Kocaeli Abhaz Derneği kongresi gerçekleşti mask
Kocaeli Abhaz Derneği kongresi gerçekleşti
Afrika sıcakları geliyor mask
Afrika sıcakları geliyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit’te çılgın bayram indirimi! mask
İzmit’te çılgın bayram indirimi!
Büyükşehir, Barbaros Mahallesi’ni taşıyacak mask
Büyükşehir, Barbaros Mahallesi’ni taşıyacak
4 aydır kayıp Mert'ten ACI HABER! mask
4 aydır kayıp Mert'ten ACI HABER!
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü mask
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü
Asaf Saner, son yolculuğuna uğurlandı mask
Asaf Saner, son yolculuğuna uğurlandı
Haydar Akar: Tüm dağı adama vermişsiniz mask
Haydar Akar: Tüm dağı adama vermişsiniz

GALERİ

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı mask
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’ mask
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu mask
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim mask
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü mask
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü
Atatürk’e kupa yağdı!.. mask
Atatürk’e kupa yağdı!..
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL