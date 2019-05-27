Hürriyet, İzmit sokaklarında

Vatandaş - nevzat doğan gazeteyi okuyorsan görüyorsundur. 10 yıldır şu sokaklarda, vatandaşın içinde bir kerecik olsun seni görmedik. Aynı şekilde, Hüseyin üzülmez, hüseyin ayaz, karaosmanoğlu ve diğer belediye başkanları sizin içinde bu söylediklerim geçerlidir. Halktan çekinen , halkın içinde olmayan silinir gider. Şunu bilinki Bir süre sonra bu şehir sizi hatırlamayacak bile... Ne demişler insan ölür kalır eseri ! ................ ölür kalır semeri . Artık karar sizin