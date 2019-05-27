Hürriyet, İzmit sokaklarında

Başkan Hürriyet, iftardan sonra Yürüyüş Yolu’nda vatandaşlarla birlikte olup sohbet etti. Sahura kadar vatandaşlarla birlikte keyifli zaman geçiren Hürriyet, dondurma yiyip, bol bol fotoğraf çektirdi.
HERKESİN BELEDİYE BAŞKANI
Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet “herkesin belediye başkanı olarak sokaklarda vatandaşlarımızla bir arada olmak, onlarla sohbet etmek bizim için büyük keyif. Her zaman sokakta vatandaşların arasında olduk, iyi günlerinde kötü günlerinde her zaman bizi yanlarında hissetmelerini istedik” şeklinde konuştu.
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Yorumlar
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Vatandaş - nevzat doğan gazeteyi okuyorsan görüyorsundur. 10 yıldır şu sokaklarda, vatandaşın içinde bir kerecik olsun seni görmedik. Aynı şekilde, Hüseyin üzülmez, hüseyin ayaz, karaosmanoğlu ve diğer belediye başkanları sizin içinde bu söylediklerim geçerlidir. Halktan çekinen , halkın içinde olmayan silinir gider. Şunu bilinki Bir süre sonra bu şehir sizi hatırlamayacak bile... Ne demişler insan ölür kalır eseri ! ................ ölür kalır semeri . Artık karar sizin
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