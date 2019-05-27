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Kocaeli Abhaz Derneği kongresi gerçekleşti

Kocaeli Abhaz Derneği kongresi sonrası mevcut Başkan Hasan Konca, yeniden başkanlığa seçildi.
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Kocaeli Abhaz Derneği’nin olağan kongresi Doğu Kışla’da bulunan dernek binasında gerçekleştirildi. Faaliyet ve denetim kurulu raporlarının görüşüldüğü seçimli kongrenin divan başkanlığını Ünal Atabay yaparken mevcut Başkan Hasan Konca tek liste ile girdiği seçim sonrası yeniden Kocaeli Abhaz Derneği Başkanı seçildi. Ekin EKEN

YÖNETİM KURULU İSİMLERİ

Hasan Konca

Sefer Altınışık

Cavit Eroğlu

Mustafa Tırpan

Elif Kerse

Zeynep Selçuk

Fevzi Alkap

YEDEK ÜYE

Ertuğrul Bezirgan

Bünyamin Sevim

Bülent Özdemir

Suzan Kuş

Eray Yavuz

Yıldırım Şanlı

Timur Genç

DENETİM KURULU

Selma Bayrak

Alper Yar

İnan Altınışık.

DENETİM YEDEK

Tayhan Elvanoğlu

Muzaffer Çelik

Taner Şanlı

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Yorumlar

(1)
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Ersoy Kandemir - Hayırlı olsun.Selam olsun tüm Kafkaslara.

Yanıtla . 1Beğen 27 Mayıs 11:37

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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