Kocaeli Abhaz Derneği’nin olağan kongresi Doğu Kışla’da bulunan dernek binasında gerçekleştirildi. Faaliyet ve denetim kurulu raporlarının görüşüldüğü seçimli kongrenin divan başkanlığını Ünal Atabay yaparken mevcut Başkan Hasan Konca tek liste ile girdiği seçim sonrası yeniden Kocaeli Abhaz Derneği Başkanı seçildi. Ekin EKEN
YÖNETİM KURULU İSİMLERİ
Hasan Konca
Sefer Altınışık
Cavit Eroğlu
Mustafa Tırpan
Elif Kerse
Zeynep Selçuk
Fevzi Alkap
YEDEK ÜYE
Ertuğrul Bezirgan
Bünyamin Sevim
Bülent Özdemir
Suzan Kuş
Eray Yavuz
Yıldırım Şanlı
Timur Genç
DENETİM KURULU
Selma Bayrak
Alper Yar
İnan Altınışık.
DENETİM YEDEK
Tayhan Elvanoğlu
Muzaffer Çelik
Taner Şanlı
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Yorumlar
(1 )
Ersoy Kandemir - Hayırlı olsun.Selam olsun tüm Kafkaslara.
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