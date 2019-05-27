İYİ Parti kontenjanından İzmit Belediye Meclisine giren BBP eski il başkanlarından Nurettin Bulut’a önemli müdürlükler bağlandı. Jeofizik mühendisi olan Bulut’a imar müdürlüğü ve bilgi işlem müdürlükleri bağlandı. Siyasi başkan yardımcısı olarak atanan Bulut’a iki müdürlük daha bağlanacağı öğrenildi. Resmen görevine başlayan Nurettin Bulut, bayram sonrasına kadar izinli olacak. Bayram sonrası belediyedeki görevine start verecek. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Dilek Yalçın’ın ardından ikinci siyasi başkan yardımcısını da böylelikle atamış oldu. İzmit Belediyesinde memuriyetten başkan yardımcılığı görevini yürüten 3 kişi daha var.
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Yeni başkan yardımcısına önemli birimler bağlandı
İzmit Belediyesi’ne ikinci başkan yardımcısı geçtiğimiz ünlerde atanmıştı. Resmen görevine başlayan yeni başkan yardımcısı Nurettin Bulut’a İmar ve bilgi işlem müdürlükleri bağlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz