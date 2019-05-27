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Bugün 11:50 TSİ- Ekonomi G: Bugün 15:27 TSİ

219 firma eleman alacak

Kocaeli İş Kurumu (İŞKUR) İzmit, Derince, Körfez, Kandıra ve Kartepe ilçelerinde faaliyet gösteren firmaların açık iş pozisyonlarını yayınladı.
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Kocaeli İş Kurumu (İŞKUR) İzmit, Derince, Körfez, Kandıra ve Kartepe ilçelerinde faaliyet gösteren firmaların açık iş pozisyonlarını yayınladı. Buna göre bölgede faaliyet gösteren 219 firma çeşitli iş pozisyonlarında eleman arıyor. İş ilanlarının detaylı görünümünü aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.
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Bugün 11:50 TSİ - Ekonomi

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