Derince İbn-i Sina Mahallesi Piri Reis Caddesi Serhat Apartmanında ikamet eden 18 yaşındaki Neşe Kıran, 13 gündür kayıp. Babası Mustafa ve annesi Fevziye Kıran, kızlarının bulunması için çalmadık kapı bırakmadı. Daha önce de 3 defa evden kaçan Neşe Kıran, ilk defa bu kadar uzun süredir kayıp. 4 kardeşten biri olan Neşe Kıran’ı gören ya da bilgisi olanların 0534 791 02 54 ve 0533 717 23 54 numaralı telefonlarla iletişime geçmesi isteniyor.
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Neşe Kıran’dan 13 gündür haber yok
13 gün önce hastaneye gideceğini söyleyerek evden ayrılan 18 yaşındaki Neşe Kıran’dan 13 gündür haber yok. Neşe’nin ailesi ve polis, kayıp genç kızı her yerde arıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz