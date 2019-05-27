Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:57 TSİ- Asayiş G: Bugün 16:21 TSİ

Neşe Kıran’dan 13 gündür haber yok

13 gün önce hastaneye gideceğini söyleyerek evden ayrılan 18 yaşındaki Neşe Kıran’dan 13 gündür haber yok. Neşe’nin ailesi ve polis, kayıp genç kızı her yerde arıyor.
mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Derince İbn-i Sina Mahallesi Piri Reis Caddesi Serhat Apartmanında ikamet eden 18 yaşındaki Neşe Kıran, 13 gündür kayıp. Babası Mustafa ve annesi Fevziye Kıran, kızlarının bulunması için çalmadık kapı bırakmadı. Daha önce de 3 defa evden kaçan Neşe Kıran, ilk defa bu kadar uzun süredir kayıp. 4 kardeşten biri olan Neşe Kıran’ı gören ya da bilgisi olanların 0534 791 02 54 ve 0533 717 23 54 numaralı telefonlarla iletişime geçmesi isteniyor.

Bugün 11:57 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Kamyonun altında kalan iki çocuk annesi, kurtarılamadı mask
Kamyonun altında kalan iki çocuk annesi, kurtarılamadı
Tacettin Önvural, vefat etti mask
Tacettin Önvural, vefat etti
Kartepe’de trafoya yıldırım düştü mask
Kartepe’de trafoya yıldırım düştü
14 yaşında hırsızlıktan gözaltına alındı mask
14 yaşında hırsızlıktan gözaltına alındı
Otomobil bahçeye uçtu, 2 kişi ağır yaralandı mask
Otomobil bahçeye uçtu, 2 kişi ağır yaralandı
Ev hırsızı abla kardeş polise yakalandı mask
Ev hırsızı abla kardeş polise yakalandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit’te çılgın bayram indirimi! mask
İzmit’te çılgın bayram indirimi!
Büyükşehir, Barbaros Mahallesi’ni taşıyacak mask
Büyükşehir, Barbaros Mahallesi’ni taşıyacak
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü mask
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü
4 aydır kayıp Mert'ten ACI HABER! mask
4 aydır kayıp Mert'ten ACI HABER!
Asaf Saner, son yolculuğuna uğurlandı mask
Asaf Saner, son yolculuğuna uğurlandı
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı mask
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı

GALERİ

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı mask
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’ mask
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu mask
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim mask
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü mask
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü
Atatürk’e kupa yağdı!.. mask
Atatürk’e kupa yağdı!..
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL