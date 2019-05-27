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Tavuk fiyatları 3 ayda %50 zamlanınca, esnaf vatandaşı protestoya davet etti

Tavuk firmalarının son 3 ayda fiyatlara yüzde 50 zam yapması hem vatandaşı hem de esnafı isyan ettirdi. Yüksek fiyatlardan dolayı esnaf vatandaşı protestoya davet etti.
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Son 3 ayda tavuk firmalarının yaptığı zamlarla yüzde 50 artan tavuk eti fiyatları hem vatandaşın hem de esnafın canını sıkıyor. 21 yıldır tavukçuluk yapan Halil Güzergül, "Vatandaşlar 1 hafta yediği tavuğu kıssın. Örneğin haftada 3 kilogram tavuk yiyen, 1 kilogram yesin. Bakın o zaman fiyatlar yarı yarıya düşüyor mu, düşmüyor mu" dedi. Daha önce de yapılan zamlarla hem vatandaşı hem de esnafı isyan ettiren tavuk fiyatları, yeniden et fiyatlarıyla yarışmaya başladı. Geçtiğimiz Eylül ayından bu yana yüzde 150'lik bir zam gören tavuk fiyatları, son 3 ayda yapılan zamlarla yeniden yüzde 50 arttı. Yapılan zamların ardından tüm piliç ve tavuk bagetin fiyatı 8 liradan 13 liraya, tavuk göğüsün fiyatı 12 liradan 18 liraya, tavuk kanatın fiyatı 13 liradan 20 liraya kadar yükseldi. Tavukçular ise zam yapan firmalara tepki göstererek hükümetten destek istedi.

"FAKİR YİYECEĞİ TAVUK, ŞİMDİ LÜKS OLDU"

21 yıldır tavukçuluk yapan Halil Güzergül, şu anki fiyatların tavukçuluk sektörünün gördüğü en yüksek fiyatlar olduğunu belirterek, "Biz hükümetimizin, bu fırsatçıların fiyatları nasıl yükselttiklerini araştırmasını istiyoruz. Çünkü vatandaşımızın alım gücü düşük ve bu yüzden tavuk bile alamıyor. Daha önce 3-4 kilogram tavuk isteyen vatandaşımız, şimdi '2-3 tane verir misin' diyor. Önceden fakir yiyeceği olan tavuk, şimdi lüks oldu" diye konuştu. Tavukçuluk firmalarının kendi aralarında çirkin diyaloglarla sürekli zam yaptıklarını ve ceplerini doldurduklarını ileri süren Güzergül, "Firmalar zam yapacakları zaman aralarında, 'Zam yapsak yer mi' diyor. Diğeri de 'Yer ağabey, yap' diyor. Bu ne demek yani? Vatandaş istediği tavuğu bunlar yüzünden alamıyor" dedi.

"VATANDAŞIN YERİNDE OLSAM PROTESTO EDERİM"

Son 3 ayda iş yerine gelen vatandaşlara tavuk fiyatlarındaki artışın sebebini anlatmaktan işine bakamadığını, çok sıkıntı çektiğini ifade eden Güzergül, "Ben vatandaşın yerinde olsam, bu zamları protesto ederim. Vatandaşlar yemesinler demiyorum, 1 hafta tavuğu kıssınlar. Haftada 3 kilogram tavuk yiyen, 1 kilogram yesin, o zaman üreticileri görürüm ben. Fiyat yarı yarıya düşer" şeklinde konuştu. Adana Kasaplar Tavuk Balık Eti Şarkütericiler Odası Başkanı Saruhan Yağmur ise tavuk fiyatlarının fahiş düzeyde olduğunu ve bunun en büyük nedenlerinden birinin dış ülkelere yapılan ihracattan kaynaklandığını belirtti. Yağmur, "Büyük firmalar tavuk fiyatlarını aşağı indirmeli. Tavuğun fiyatı 7-8 liralardan 14-15 liraya kadar çıktı. Son 6 ay içerisinde tavuk fiyatları yüzde 150 zam gördü. Devletimizin esnafa sahip çıkmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bugün 12:14 TSİ - Ekonomi

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Yorumlar

(1)
01

Seref - Tavuk göğüs ve fileto nun fiyatı 22-27 tl arası.18 liraya nerde varsa söyleyin de gidip oradan alalım.

Yanıtla . 0Beğen 27 Mayıs 14:44

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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