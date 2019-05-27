Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:29 TSİ- Siyaset G: Bugün 15:27 TSİ

AKP'li başkanlar, sahurda bir araya gelecek

Gölcük eski Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’in, il başkanı olarak atanmasının ardından AKP’de gözler oluşturulacak olan yönetim kuruluna çevrildi. Yeni yönetim için bir havuz oluşturuldu. Oluşan havuzdaki isimler ise yarın düzenlenecek sahur programında ele alınacak.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Mehmet Ellibeş’e il başkanlığı görevinin verilmesinin ardından gözler şimdi oluşacak yönetim kuruluna çevrildi. Yönetim kurulu üyelikleri içini oluşturulan havuza isimler gelmeye başladı. İlçe başkanları, ilçe belediye başkanları, yeni yönetim kurulu için önerilerde bulunmaya başladı. İsimler oluşturulan havuzda toplandıktan sonra üzerinden elemeler yapılacak. Yönetime girmek isteyenlerin de başvuru yapabildiği havuzda şu ana kadar onlarca isim oluştu.

SAHURDA BİR ARAYA GELECEKLER

AKP’de yarın ilçe başkanları, belediye başkanları ve partinin ileri gelenleri Sekapark’ta sahur programı düzenliyor. İl yönetimi önerilerinin sunulacağı sahur programında isimler üzerinde de görüş alışverişleri yapılacak. Ayrıca ilçe başkanlarından il yönetimi için 3 isim istendiği öğrenildi. İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Sık dokuyarak oluşturacağımız yeni yönetim için sahur programı düzenleyeceğiz. Bu toplantıda isimler üzerinde konuşacağız” dedi.

Bugün 12:29 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Erdoğan'dan iş bulamıyorum diyen kadına yanıt! mask
Erdoğan'dan iş bulamıyorum diyen kadına yanıt!
AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş oldu mask
AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş oldu
Karamollaoğlu: Kocaeli en başarılı illerimizden mask
Karamollaoğlu: Kocaeli en başarılı illerimizden
AKP İl Başkanı Ellibeş: Yönetimi önerilerle oluşturacağız mask
AKP İl Başkanı Ellibeş: Yönetimi önerilerle oluşturacağız
O belediye başkanı ihaleleri canlı yayınlayacak mask
O belediye başkanı ihaleleri canlı yayınlayacak
CHP'den flaş iddia! mask
CHP'den flaş iddia!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit’te çılgın bayram indirimi! mask
İzmit’te çılgın bayram indirimi!
Büyükşehir, Barbaros Mahallesi’ni taşıyacak mask
Büyükşehir, Barbaros Mahallesi’ni taşıyacak
4 aydır kayıp Mert'ten ACI HABER! mask
4 aydır kayıp Mert'ten ACI HABER!
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü mask
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü
Asaf Saner, son yolculuğuna uğurlandı mask
Asaf Saner, son yolculuğuna uğurlandı
Haydar Akar: Tüm dağı adama vermişsiniz mask
Haydar Akar: Tüm dağı adama vermişsiniz

GALERİ

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı mask
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’ mask
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu mask
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim mask
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü mask
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü
Atatürk’e kupa yağdı!.. mask
Atatürk’e kupa yağdı!..
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL