AKP'li başkanlar, sahurda bir araya gelecek

Mehmet Ellibeş’e il başkanlığı görevinin verilmesinin ardından gözler şimdi oluşacak yönetim kuruluna çevrildi. Yönetim kurulu üyelikleri içini oluşturulan havuza isimler gelmeye başladı. İlçe başkanları, ilçe belediye başkanları, yeni yönetim kurulu için önerilerde bulunmaya başladı. İsimler oluşturulan havuzda toplandıktan sonra üzerinden elemeler yapılacak. Yönetime girmek isteyenlerin de başvuru yapabildiği havuzda şu ana kadar onlarca isim oluştu.

SAHURDA BİR ARAYA GELECEKLER

AKP’de yarın ilçe başkanları, belediye başkanları ve partinin ileri gelenleri Sekapark’ta sahur programı düzenliyor. İl yönetimi önerilerinin sunulacağı sahur programında isimler üzerinde de görüş alışverişleri yapılacak. Ayrıca ilçe başkanlarından il yönetimi için 3 isim istendiği öğrenildi. İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Sık dokuyarak oluşturacağımız yeni yönetim için sahur programı düzenleyeceğiz. Bu toplantıda isimler üzerinde konuşacağız” dedi.