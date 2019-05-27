Büyükakın’ın sözleri, müteahhitleri sevindirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gelen önerge üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kent Konut’un artık lüks daireler yapmayacağını ve bundan böyle sosyal konut yapımına dönüşeceğini söylemişti. Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Faruk Mamik, Büyükakın’ın açıklamasının ardından Kent Konut'un bundan sonra sosyal konut yapacak olmasıyla alakalı düşüncelerini gazetemize açıkladı.

BÜYÜKAKIN’IN AÇIKLAMASININ ARKASINDAYIZ

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Faruk Mamik, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın açıklamasını sonuna kadar destekliyoruz. Zaten biz daha önceki yıllarda da Kent Konut’un lüks daireler yapmasını eleştiriyorduk. Kentsel dönüşüm olduğunda da ada bazında yapılması gerek. Devletin konut üretmesine gerek yok zaten piyasanın durumu da ortada. Çoğu müteahhitlerin konut üretme imkanı var. Büyükakın’ın açıklamasının arkasındayız” dedi. Selin BECER