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İki otomobil devi, birleşmek için adım attı

Otomobil sektörünün önde gelen üreticilerinden, merkezi Fransa'da bulunan Groupe Renault, İtalya'da merkezli Fiat Chrysler'den "birleşme teklifi" aldığını açıkladı.
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Merkezi Fransa'da bulunan Groupe Renault'tan yapılan açıklamada, İtalya merkezli Fiat Chrysler'in, Renault ile birleşmek için teklif götürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Groupe Renault, Fiat Chrysler Automobiles'dan (FCA), iki şirketin olası yüzde 50-50 payla birleşmesi için bir teklif aldığını teyit eder." ifadesi kullanıldı. Renault Yönetim Kurulu'nun bu sabah toplanarak teklifi değerlendireceği aktarılan açıklamada, toplantıdan sonra gerekli basın açıklamasının yapılacağı kaydedildi. Açıklamada, Renault'un 1898'den beri otomotiv üretimi yaptığı, geçen yıl 134 ülkede 3,9 milyon araç sattığı ve şirketin 36 üretim tesisi, 12 bin 700 satış noktası ve 180 binden fazla çalışanı olduğu bildirildi. 

"Birleşme sonucu hiçbir fabrika kapanmayacak"

Fiat Chrysler’dan yapılan açıklamada da Renault Grubu'na birleşme teklifi sunulduğu, ortaklıkta her iki şirketin yüzde 50 paya sahip olacağı belirtildi. Ortaklıkta, dengeli bir yönetim yapısı ve yönetim kurulunun çoğunluğunun bağımsız olacağı vurgulanan açıklamada, Renault ile birleşme sonrası 8,7 milyon araç satışıyla dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisinin oluşacağı kaydedildi. Açıklamada, birleşme sonucu hiçbir fabrikanın kapanmayacağı belirtilerek, birleşme ile oluşacak yeni şirketin hisselerinin Milan, Paris ve New York'ta işlem göreceği bildirildi. Olası bileşme ile iki şirketin, zayıf noktalarını tamamlayarak elektrikli ve otonom araçları araştırma ve geliştirmenin yüksek maliyetini paylaşacağı belirtiliyor. FCA, ABD başta olmak üzere Kuzey Amerika bölgesinde güçlü konumda bulunurken, Renault'un bu bölgede hiçbir şekilde varlık göstermemesi dikkati çekiyordu. Her iki şirketin de Türkiye'de fabrikaları bulunuyor.

Bugün 12:42 TSİ - Ekonomi

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