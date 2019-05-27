Eski İzmit Kaymakamına 1.6 milyonluk makam aracı

2013 yılında İzmit Kaymakamı olarak atanan ve 2014 yılına kadar İzmit Kaymakamlığını görevini yürüten daha sonrasında sırasıyla Tunceli ve Samsun Valiliklerine atanan Kaymak'ın adı lüks makam aracı ile anılmaya başladı. Cumhuriyet'in haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla Samsun Valisi Osman Kaymak’a piyasa değeri 1 milyon 668 bin lira olan makam aracı gönderildi. Vali Kaymak aracı kullanmaya başladı. Vali Kaymak’ın kullandığı Mercedes S 350 makam aracının sürekli arızalanması ve maliyet oluşturması nedeniyle İçişleri Bakanı Soylu Samsun’a yeni makam aracı gönderilmesi talimatı verdi. Samsun Valiliği’ne değeri 1 millon 668 lira olan Auidi A8 L son model araç gönderildi.

ÖĞRENCİYE ŞİDDET AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Samsun Valisi Osman Kaymak'ın 2017 yılında "Geleceğin Eğitiminde Yönetici Rolleri" adlı etkinlikte yaptığı açıklamada kullandığı sözler de tepkiyle karşılanmıştı. Vali Kaymak'ın sözleri şu şekildeydi: "Öğrencinin terbiye amacıyla hafif okşanması konusunda rahat olun. O konuda şikayet edilebilir, malum insanlar en küçük şikayette 'Öğretmen öğrencimizi dövdü, kulağını çekti şikayetçiyim' diye dilekçe yazıyor valiliğe. Eğer öğretmen psikopat değilse, terbiye amaçlı ve çocuğun geleceği için sınıfında bunu yapmışsa biz bu konuda her zaman öğretmenin ve sizin yanınızdayız"

Osman Kaymak