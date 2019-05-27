Bilişim uzmanları yetiştiriliyor

İŞKUR ve bir yazılım firmasının ortak girişimi ile bilişime meraklı olan gençlere yönelik bilişim kursu açıldı. Yazılım firmasında düzenlenen kurslara 12 genç katıldı. Gebze İŞKUR Müdürü Nurullah Karataş yaptığı açıklamada, “Gençlerimizi geleceğe hazırlamak için böyle bir kurs açtık. Bu eğitimlere katılmak için tahsil durumu gerekmiyor, yeter ki gençlerin bu yönde ilgisi ve merak duygusu olsun. İŞKUR olarak bu gençlerimize eğitimleri süresince de maddi destek sunuyoruz.” dedi. Karataş bölge alarak sanayinin merkezinde olduklarını ifade ederek, “Firma kurumumuza müracaat ederek nesnel tabanlı bilgisayar programcılığı mesleğinde kurs açmak istediğini bizlere beyan etti. Bizlerde bölge olarak sanayinin merkezinde olmamız ve sanayinin bilişime ihtiyaç duyması, bölgemizde Bilişim Vadisinin açılmasını dikkate alarak programın açılmasına karar verdik. Geleceğin mesleğine dönük bu tarz programlara İŞKUR Gebze olarak her zaman açığız.” diye konuştu.

Kursun eğitmenlerinden Tevhit Korkmaz ise, “Tamamen vasıfsız olan bir gencimiz bile bu alana ilgi ve merakı varsa bu kursu iyi bir yazılımcı olarak bitirebilir. Şimdiden bilişim vadisinde ki firmalar bu arkadaşlarımızı kurslarını bitirip işe almak için bekliyorlar. Dijital dönüşüm merkezi olarak, biz bilişim vadisinde de bulunuyoruz. Burada amacımız endüstriye yönelik nitelikli personel yetiştirmek. Bu anlamda bilişim vadisinde bu eksikliği gördük. Bu noktada talep vardı ama yetiştirecek ya da nitelik kazandıracak kurumlar noktasında biraz sıkıntımız vardı.” dedi.

12 kursiyerlerinin olduğunu açıklayan Korkmaz, şöyle konuştu:

“Öncelikle bizim sanayiye dönük dijital dönüşüm uzmanı yetiştirmek gibi bir projemiz var. Bununla ilgili eğitimlerimize ilk başladığımızda meslek lisesinin mezunlarını hedefliyorduk. Bu anlamda ilk eğitimleri hocalarımıza verdik, daha sonra öğrencileri bu noktada eğitime tabi tuttuk. Burada kursiyerlerin belirli bir eğitim seviyesine ihtiyaç yok, ilkokul mezunu da olabilir. Kursta başlangıç seviye, orta seviye, ileri seviye eğitimler veriliyor. Benim bütün gençlere tavsiyem teknoloji ve bilişimle ilgili algılarını açık tutsunlar.”