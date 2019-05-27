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Umut Ongül görevden alındı

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Umut Ongül görevden alındı.
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İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Umut Ongül görevden alındı. Ongül ayrıca Genç Kocaelililer Derneği başkanıydı. Ongül’ün yerine kimin getirileceği henüz netlik kazanmadı.

UMUT ONGÜL KİMDİR?

1980 yılında İzmit’te doğdu. İlk, orta, lise tahsilini İzmit’te, yüksek öğrenimini Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Orman Mühendisliğinde tamamladı. 2006 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde göreve başladı. 2017 yılına kadar Derince-Körfez şefliği, park bahçeler müdür yardımcılığı görevini yaptı. 2017 yılından bu yana İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

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