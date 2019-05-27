İzmit Belediyesi’nde Temizlik İşleri Müdürü Umut Ongül’ün ardından Park Bahçeler Müdürü Ayhan Varol da görevden alındı. Varol, Genç Kocaelililer Derneğinde (GKD) bir önceki dönem başkanlık yapmış bir isimdi… Varol'un yerine kimin getirileceği ise henüz belli olmadı.

AYHAN VAROL KİMDİR?

22.09.1980 İzmit doğumlu. İlkokulu Kuruçeşme de, ortaokul ve liseyi Gazi Lisesinde tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Meslek Yüksekokulu mezunu.1999´dan 2006´ya kadar özel sektörde inşaat, hafriyat, altyapı dallarında sürdürdüğü ticaret hayatından sonra 2015 Ağustos ayına kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı Kırsal ve Tarımsal Alanlar Şube Müdürlüğü bünyesinde Temizlik İşleri Şefi olarak görev yaptı. Şu anda İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü olan Ayhan Varol evli ve iki çocuk babasıdır.