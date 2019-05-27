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Ayhan Varol da görevden alındı

İzmit Belediyesi’nde Temizlik İşleri Müdürü Umut Ongül’ün ardından Park Bahçeler Müdürü Ayhan Varol da görevden alındı.
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İzmit Belediyesi’nde Temizlik İşleri Müdürü Umut Ongül’ün ardından Park Bahçeler Müdürü Ayhan Varol da görevden alındı. Varol, Genç Kocaelililer Derneğinde (GKD) bir önceki dönem başkanlık yapmış bir isimdi… Varol'un yerine kimin getirileceği ise henüz belli olmadı.

AYHAN VAROL KİMDİR?

22.09.1980 İzmit doğumlu. İlkokulu Kuruçeşme de, ortaokul ve liseyi Gazi Lisesinde tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Meslek Yüksekokulu mezunu.1999´dan 2006´ya kadar özel sektörde inşaat, hafriyat, altyapı dallarında sürdürdüğü ticaret hayatından sonra 2015 Ağustos ayına kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı Kırsal ve Tarımsal Alanlar Şube Müdürlüğü bünyesinde Temizlik İşleri Şefi olarak görev yaptı. Şu anda İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü olan Ayhan Varol evli ve iki çocuk babasıdır.

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Yorumlar

(1)
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Babacan - Devamını bekliyoruz bukadar saltanat yeter bu işleri yapacak daha güvenilir kişilerle yol almak gerekir

Yanıtla . 0Beğen 27 Mayıs 15:04

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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