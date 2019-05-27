Gölcük Karadenizspor’da yetişen ve Atınordu’ya transfer olan Kerem Erdem, takımıyla beraber Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Antalya'da düzenlenen Spor Toto Gelişim Ligi Elit U15 kategorisi finallerinde, Beşiktaş A.Ş'yi penaltı atışları sonucunda mağlup eden Altınordu A.Ş. şampiyon oldu. Beşiktaş A.Ş, Spor Toto Gelişim Ligi Elit U15 kategorisi Türkiye ikincisi unvanını alırken, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Trabzonspor A.Ş.ise Spor Toto Gelişim Ligi Elit U15 kategorisi Türkiye üçüncüsü oldu. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan Spor Toto Gelişim Ligi Elit U15 kategorisi finallerini Genç Milli Takım antrenörleri de izledi. Kerem Erdem de forma giyerken, büyük mutluluk yaşadı.
Bugün 13:24 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:26 TSİ
Karadenizli Kerem ve Altınordu Şampiyon
Gölcük Karadenizspor’da yetişen ve Atınordu’ya transfer olan Kerem Erdem, takımıyla beraber Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz