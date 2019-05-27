İyi ki varsınız çocuklar!..

İlimizi U-14 Türkiye şampiyonası Düzce grup merkezinde temsil eden takımlarımızdan 41 Futbol Kulübü ilk maçında İstanbul Selimiye takımını, Muhammed, Meriç ve Baran’ın golleri ile 3-1 mağlup etti. Temsilcimiz ikinci maçında Yalova Doğuspor’u 2-0 devirdi ve finale kaldı.

İKİNCİ YARIDA SONUCA GİTTİLER

41 Futbol Kulübü finalde karşılaştığı İstanbul Damlaspor’u ilk yarısı 0-0 sona eren maçın ardından Muhammed Efe Sedef, Meriç Ocaklı, Kaan Ersoy’un golleri ile 3-1 mağlup ederek Düzce’den şampiyon çıkan takım oldu. Düzce’deki bir diğer temsilcimiz Gebzespor ilk maçında İstanbul Damlaspor’a 2-1 mağlup oldu. Menekşe, ikinci maçında Kütahya Aragonit Büyük Saka’yı mağlup etti ama üçlü penaltılar sonucu İstanbul Damlaspor’a elendi.

AH KOCAELİSPOR AHHH!

Edirne’deki temsilcilerimizden Kocaelispor ilk maçında Büyükçekmece karşısında çok şanssız bir yenilgi aldı. Henüz 4. dakikada kırmızı kart gören ve üzerine de penaltı golü ile geriye düşen ekibimiz son bölümlere kadar skoru 2-1’e kadar getirdi, rakibini devirmek için elinden geleni yaptı ancak son anlarda yediği golle maçı 3-1 kaybetti.

ÜÇLÜ PENALTILARLA ELENDİ

Kocaelispor ikinci maçında ise Tekirdağ Kapaklıspor’u iyi bir oyunun ardından 3-2 mağlup etti. Yeşil Siyahlıların üçlü penaltılara kalması için Büyükçekmece’nin, Kapaklı’ya kaybetmesi gerekiyordu. Öyle de oldu. Kocaelispor üçlü penaltılarda Büyükçekmece’yi eledi ancak Tekirdağ Kapaklı’ya 4-3 yenilerek elendi. Penaltılarla turu geçip finale kalan takım Tekirdağ Kapaklı oldu.

EDİRNE’DE HİSAREYN GURURUMUZ OLDU

Edirne’deki diğer ekibimiz Hisareynspor ilk maçında Lüleburgazspor’u 4-1 ile geçerken goller Enes (2), Ahmet Kaymak ve Ahmet Geven’den geldi. Yeşil Beyazlılar ikinci maçında Beşyüzevler’i de Abdülsamet, Halil ve penaltıdan Enes’in golleri ile 3-0 mağlup ederek, Kocaelispor’u penaltılar sonunda eleyen Tekirdağ Kapaklıspor’un finaldeki rakibi oldu.

BİTİME 5 DAKİKA KALA MAMİ ATTI

Nefes kesen final maçında normal süre 1-1 sona erdi. Tekirdağ ekibi 5. dakikada savunmanın bir anlık dalgınlığı sonrası golü buldu. Bu gole karşılık bitime 5 dakika kala Muhammed Kaya ile geldi. Muhammed, 65’te ceza sahasına topla birlikte sokuldu ve kapalı savunma arasından fileleri buldu. Normal süre 1-1 sona erdi ve penaltılara gidildi. Penaltıları 4-3 kazanan ekibimiz Hisareyn de mutlu sona ulaştı ve 41 Futbol Kulübü gibi İzmit’e şampiyon dönerek önemli bir başarının sahibi oldu. Erdem ÖVÜÇ – DÜZCE