Per gün bir kulübün iftar haberlerini takip ediyoruz. Ama doğa sporcularının iftarı gerçekten de bir başka oluyor. Doğaya karşı serilen örtüler üzerinde bağdaş kurarak güzel bir iftar yapmanın hazzını yaşayan sporcular, bol bol moral ve enerji depoladılar. Bunlardan biri de Nikomedya Trekking Doğa Sporları Kulübü oldu. Kulüp başkanı Erdal Gören önderliğinde düzenlenen Suadiye’nin yüksek bölgesindeki iftar yemeğinde yok yoktu. Doğaya karşı, yine organik ürünlerle hazırlanan ızgaralar afiyetle yenirken, doğa sporcularının kendi usulüne göre demlenen çaylar ve kahvelerle sohbet geç saatlere kadar sürdü. Herkesi imrendiren bu iftar sofrası, anılara yerleşti. Yemekte Gören’in yanı sıra üyeler Yakup Kadıoğlu, Abdullah Pektaş, Ersin Kemal Kara ve aileler de yer aldı.
Bugün 13:27 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:28 TSİ
Bir başka olur doğa sporcusunun iftarı
Per gün bir kulübün iftar haberlerini takip ediyoruz. Ama doğa sporcularının iftarı gerçekten de bir başka oluyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz