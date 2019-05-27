Bir başka olur doğa sporcusunun iftarı

Per gün bir kulübün iftar haberlerini takip ediyoruz. Ama doğa sporcularının iftarı gerçekten de bir başka oluyor. Doğaya karşı serilen örtüler üzerinde bağdaş kurarak güzel bir iftar yapmanın hazzını yaşayan sporcular, bol bol moral ve enerji depoladılar. Bunlardan biri de Nikomedya Trekking Doğa Sporları Kulübü oldu. Kulüp başkanı Erdal Gören önderliğinde düzenlenen Suadiye’nin yüksek bölgesindeki iftar yemeğinde yok yoktu. Doğaya karşı, yine organik ürünlerle hazırlanan ızgaralar afiyetle yenirken, doğa sporcularının kendi usulüne göre demlenen çaylar ve kahvelerle sohbet geç saatlere kadar sürdü. Herkesi imrendiren bu iftar sofrası, anılara yerleşti. Yemekte Gören’in yanı sıra üyeler Yakup Kadıoğlu, Abdullah Pektaş, Ersin Kemal Kara ve aileler de yer aldı.