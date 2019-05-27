2018 -2019 Sezonu TFF U21 Ligi Süper Kupa müsabakası, U21 Süper Lig grubu birincisi Galatasaray A.Ş. ile U21 1. Lig grubu birincisi Boluspor takımları arasında oynanacak. Kocaeli Stadı'ndaki maç 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
Bugün 13:28 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:30 TSİ
Galatasaray-Boluspor finali Kocaeli Stadı’nda
2018 -2019 Sezonu TFF U21 Ligi Süper Kupa müsabakası, U21 Süper Lig grubu birincisi Galatasaray A.Ş. ile U21 1. Lig grubu birincisi Boluspor takımları arasında oynanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz