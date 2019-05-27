Bir yıllık 2. Lig macerasından sonra paraşütsüz olarak yeniden 3.Lig’e düşen Darıca Gençlerbirliği A.Ş Başkanı Arif Gülen , Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adayı Nihat Özdemir’le iftarda buluştu. İstanbul'da düzenlenen programda da söz alarak bir konuşma yapan Darıca Gençlerbirliği A.Ş Başkanı Arif Gülen, Türk futbolunun kanayan yaralarından bahsetti. Toplantı sonrası Nihat Özdemir ile dile getirdiği sorunları bizzat bir kere daha konuşan Başkan Gülen, “TFF Başkan vekili ve Adayı Nihat Özdemir'in Kulüp Başkanları onuruna verdiği iftar davetine Darıca Gençlerbirliği Başkanı olarak icabet ettik. Türk Futbolu adına ve Kulübümüz adına naçizane önerilerimiz ve temennilerimiz ile ilgili istişaremiz oldu. Allah hayırlısını nasip etsin" dedi.
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Gülen, Özdemir ile bir araya geldi
Bir yıllık 2. Lig macerasından sonra paraşütsüz olarak yeniden 3.Lig’e düşen Darıca Gençlerbirliği A.Ş Başkanı Arif Gülen , Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adayı Nihat Özdemir’le iftarda buluştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz