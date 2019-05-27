Gebzespor ile ilgili tavrı merak edilen başkan İlker Çakır, kongre öncesinde “Tavrım merak ediliyor eğer Gebze Belediye başkanımız Zinnur Büyükgöz Gebzespor a sahip çıkıp, el atarsa, ilk destek benden. 300 bin lira… Yeter ki sahip çıkılsın. Bu arada boş konuşanlar, yalandan rüzgar yapmayın, sizler de elinizi cebinize sokun, birlik zamanı. Bakın ben artık Gebze’de olmayacağım, ama gene elimi bu sıkıntıda cebime attım” dedi.
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Ben buradayım siz neredesiniz?..
Gebzespor ile ilgili tavrı merak edilen başkan İlker Çakır, kongre öncesinde bazı açıklamalarda bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz