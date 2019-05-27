İzmit Belediyesi'nde bir müdür daha görevden alındı. Temizlik İşleri Müdürü Umut Ongül ve Park Bahçeler Müdürü Ayhan Varol'un ardından Çevre Koruma Müdürü Hakan Yıldız'ın da görevinden alındığı öğrenildi.

HAKAN YILDIZ KİMDİR?

1979 yılında İzmit Akmeşe de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Akmeşe ilköğretim okulunda, Lise öğrenimini Kocaeli Endüstri Meslek lisesi elektronik bölümünde tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden 2001 yılında mezun oldu. Aras kargo ve Türk Pirelli şirketlerindeki çalışmalarından sonra 2005 yılında Akmeşe Belediyesinde Başkan danışmanı olarak göreve başladı. 2009 yılında belediyelerin birleşmesiyle birlikte İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görev aldı. Halen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Yıldız, evli ve bir çocuk babasıdır.