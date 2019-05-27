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Üç müdürlük için adı geçenler

İzmit Belediyesi’nde Temizlik İşleri Müdürü Umut Ongül, Park Bahçeler Müdürü Ayhan Varol ve Çevre Koruma Müdürü Hakan Yıldız görevden alındı. Görevden alınanların yerine ise iki kadın personelin adı geçiyor.
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İzmit Belediyesi’nde Temizlik İşleri Müdürü Umut Ongül ve Park Bahçeler Müdürü Ayhan Varol görevden alındı. Görevden alınanların yerine ise iki kadın personelin adı geçiyor. İzmit Belediyesi’nde Temizlik İşleri Müdürü Umut Ongül’ün ve Çevre Koruma Müdürü Hakan Yıldız'ın yerine Yapı Kontrol Müdürlüğü’nde görevli Havva Açıkgöz’ün adı geçiyor. Açıkgöz, görev atanması gerçekleştiği takdirde iki müdürlüğün de görevlerini üstlenecek. Park Bahçeler Müdürü Ayhan Varol’un yerine ise Etüt Proje Müdürlüğünde görevli Aysun Bolat Kılıç’ın adı geçiyor.

Aysun Bolat Kılıç

Havva Açıkgöz

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Yorumlar

(2)
01

Oh Olsun - Torpilleri Saraydan mı. Bizede bir kontenjan ayırsınlar..Artık Abdülhamit 3 dönemi sona etmeli.

Yanıtla . 0Beğen 27 Mayıs 14:05
02

Vatanperver - @Oh Olsun 01 nolu yoruma cevabı: Abdülhamit han’a kurban olun siz kripto ermeniler

Yanıtla . 1Beğen 27 Mayıs 14:55

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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