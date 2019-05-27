İzmit Belediyesi’nde Temizlik İşleri Müdürü Umut Ongül ve Park Bahçeler Müdürü Ayhan Varol görevden alındı. Görevden alınanların yerine ise iki kadın personelin adı geçiyor. İzmit Belediyesi’nde Temizlik İşleri Müdürü Umut Ongül’ün ve Çevre Koruma Müdürü Hakan Yıldız'ın yerine Yapı Kontrol Müdürlüğü’nde görevli Havva Açıkgöz’ün adı geçiyor. Açıkgöz, görev atanması gerçekleştiği takdirde iki müdürlüğün de görevlerini üstlenecek. Park Bahçeler Müdürü Ayhan Varol’un yerine ise Etüt Proje Müdürlüğünde görevli Aysun Bolat Kılıç’ın adı geçiyor.
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Üç müdürlük için adı geçenler
İzmit Belediyesi’nde Temizlik İşleri Müdürü Umut Ongül, Park Bahçeler Müdürü Ayhan Varol ve Çevre Koruma Müdürü Hakan Yıldız görevden alındı. Görevden alınanların yerine ise iki kadın personelin adı geçiyor.
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Yorumlar
(2 )
Oh Olsun - Torpilleri Saraydan mı. Bizede bir kontenjan ayırsınlar..Artık Abdülhamit 3 dönemi sona etmeli.
Vatanperver - Abdülhamit han’a kurban olun siz kripto ermeniler
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