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Karamürsel İdman Yurdu’nun haklı gururu

Kentimizde bir çok kulüp, binlerce başarılı sporcu çıkardı elbette.
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Kentimizde bir ok kulüp, binlerce başarılı sporcu çıkardı elbette. Karamürsel İdman Yurdu da bunlardan biri. Türk yağlı güreşinin efsane rekortmen Ahmet Taşçı da, süper lig kalecisi Hakan Arıkan da, son dönemin yıldızı milli futbolcumuz Merih Demiral da Karamürsel İdman Yurdu Kulübü’nden yetişti. Kulübün emektar başkanı Muharrem Erdoğan, bu isimlerle gurur duyduklarını dile getirirken "Üretimimiz sürüyor. Kulübümüz geleceğin birçok yıldız adayını daha bünyesinde bulunduruyor. Bunlar bize gurur veriyor" dedi.

Bugün 14:02 TSİ - Spor

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