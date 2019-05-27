Kentimizde bir ok kulüp, binlerce başarılı sporcu çıkardı elbette. Karamürsel İdman Yurdu da bunlardan biri. Türk yağlı güreşinin efsane rekortmen Ahmet Taşçı da, süper lig kalecisi Hakan Arıkan da, son dönemin yıldızı milli futbolcumuz Merih Demiral da Karamürsel İdman Yurdu Kulübü’nden yetişti. Kulübün emektar başkanı Muharrem Erdoğan, bu isimlerle gurur duyduklarını dile getirirken "Üretimimiz sürüyor. Kulübümüz geleceğin birçok yıldız adayını daha bünyesinde bulunduruyor. Bunlar bize gurur veriyor" dedi.
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Karamürsel İdman Yurdu’nun haklı gururu
Kentimizde bir çok kulüp, binlerce başarılı sporcu çıkardı elbette.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz