14 Haziran’da olağan genel kurul öncesi Kocaelispor’un eski yöneticilerinden Volkan Özön’e aday olması için baskı artıyor. Kocaelispor Kulüp Başkanı Bahri Yavuz’u yöneticilik anlayışı nedeni ile eleştiren ve “Her şeyi kendisi dizayn etmeye çalışıyor. Yöneticilik kukla olmak değildir. Kimsenin sözüne kanaat getirmiyor” diyen ve daha birçok konu hakkında Yavuz’a sitem eden Özön’ün, iş adamı arkadaşlarıyla birlikte hareket edebileceği düşünülüyor.
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"Çık Özön arkandayız!.."
14 Haziran’da olağan genel kurul öncesi Kocaelispor’un eski yöneticilerinden Volkan Özön’e aday olması için baskı artıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz