Emrah Çoban şimdi de 112’ye gidiyor

Yaralı - ben AK parti sevdalısıyım.ak parti öncesi ülkenin düştüğü kepazeliği iliklerine kadar yaşamış biriyim.ALLAH razı olsun recep tayyip erdoğan gibi bir insanı rabbim bu milletin imdadına yetiştirdi ülkemiz yüz üstü sürünme durmundan dim dik ayağa kalktı.amma ne yazıkki bu ve bunun gibi asalaklar hem partiyi hem tayyip erdoğanı hemde ülkenin umutlarını geleceğini çıkarları uğruna karartmak için yıllarca çabaladılar.bu hizmetlerin karşılığı yüzde 40 değil emin olun yüzde 90 olurdu.sağcı solcu herkes yapılan hizmeti görüyor taktir ediyordu ama bu asalak sülükler kan emmeye odaklı olduklarından ülke millet devlet bu sülük ler için önemli değildi.bunlar cuma namazında secdede bile hesap yaptılar milletin nefretine sebep oldular.ve benim gibi biri büyükşehirde ak partiye oy verip ilçe ve mecliste boşa oy verdim bu asalaklar sülükler yüzünden.haala bu adamlara iş veriyorlar.illa görev verilecekse umumi helaların temizlik sorumlusu yapın.gerçi oradanda nemalanacak birşey bulurlar bunlar.insanlar artık hırsızlar yüzünden dinsizlere umut bağlıyorlar ne acı.