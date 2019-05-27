Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:04 TSİ- Gündem G: Bugün 14:07 TSİ

Emrah Çoban şimdi de 112’ye gidiyor

Körfez Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emrah Çoban, akrabası olan İsmail Baran aday gösterilmeyince İzmit Belediyesi’ne geçmişti. Önce Spor Müdürü, sonra Fen İşleri Memuru olan Emrah Çoban, şimdi de Kartepe 112 istasyonuna gönderildi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Körfez Belediyesi eski Başkanı İsmail Baran’ın yeğeni olan Emrah Çoban, İsmail Baran yeniden aday gösterilmeyince İzmit Belediyesi’ne geçmişti. Buraya Spor Müdürü olarak geçen Emrah Çoban’ın müdürlük atamasıyla ilgili bir sıkıntı çıkmıştı. Seçim öncesi müdürlüğü elinden alınan Çoban Fen İşlerine düz memur olarak gönderilmişti. Emrah Çoban'ın Fen İşlerindeki görevinden de alınarak Kartepe Sarımeşe Sapağında bulunan 112 Merkezinde görevlendirildiği öğrenildi.

Bugün 14:04 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(5)
05

Yaralı - ben AK parti sevdalısıyım.ak parti öncesi ülkenin düştüğü kepazeliği iliklerine kadar yaşamış biriyim.ALLAH razı olsun recep tayyip erdoğan gibi bir insanı rabbim bu milletin imdadına yetiştirdi ülkemiz yüz üstü sürünme durmundan dim dik ayağa kalktı.amma ne yazıkki bu ve bunun gibi asalaklar hem partiyi hem tayyip erdoğanı hemde ülkenin umutlarını geleceğini çıkarları uğruna karartmak için yıllarca çabaladılar.bu hizmetlerin karşılığı yüzde 40 değil emin olun yüzde 90 olurdu.sağcı solcu herkes yapılan hizmeti görüyor taktir ediyordu ama bu asalak sülükler kan emmeye odaklı olduklarından ülke millet devlet bu sülük ler için önemli değildi.bunlar cuma namazında secdede bile hesap yaptılar milletin nefretine sebep oldular.ve benim gibi biri büyükşehirde ak partiye oy verip ilçe ve mecliste boşa oy verdim bu asalaklar sülükler yüzünden.haala bu adamlara iş veriyorlar.illa görev verilecekse umumi helaların temizlik sorumlusu yapın.gerçi oradanda nemalanacak birşey bulurlar bunlar.insanlar artık hırsızlar yüzünden dinsizlere umut bağlıyorlar ne acı.

Yanıtla . 0Beğen 27 Mayıs 17:03
04

Yücel Yücel - Ben olsam Alikahya kadın hastalıkları doğum merkezine verirdim oranın manzarası güzel bakıp bakıp ağlardı:)

Yanıtla . 2Beğen 27 Mayıs 15:29
02

Ersoy Kandemir - Sarımeşe sapağındaki 112 AÇM olmasın o!

Yanıtla . 2Beğen 27 Mayıs 14:37
01

Mehmet - Bravo size orası olmadı orası..harikasınız ..hak yiyin hakkkk

Yanıtla . 2Beğen 27 Mayıs 14:36
03

Vatandaş - @Mehmet 01 nolu yoruma cevabı: sayın yorumcu niye kızıyorsunuz. Liyakat diye birşey var. Bitti artık yeğenler, akrabalar ilişkileri. Millet uyandı. Burası Türkiye Cumhuriyeti, Halifelik 200 yıl önce çöktü. artık bu duruma kendinizi alıştırın. Hak neyse o olacak. NOKTA. :)

Yanıtla . 2Beğen 27 Mayıs 15:06
Diğer 3 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
İşçiye müjde! Aygün sözünü tuttu, Derince Belediyesi'nde maaşlar hesaplara yatacak mask
İşçiye müjde! Aygün sözünü tuttu, Derince Belediyesi'nde maaşlar hesaplara yatacak
KOSKEM, yaz sezonunu 15 Haziran'da açıyor mask
KOSKEM, yaz sezonunu 15 Haziran'da açıyor
Freni boşalan halk otobüsü binaya çarptı mask
Freni boşalan halk otobüsü binaya çarptı
Ellibeş ilk iftar programına katıldı mask
Ellibeş ilk iftar programına katıldı
SP'li Çelik'ten erken seçim iddiası mask
SP'li Çelik'ten erken seçim iddiası
Afrika sıcakları geliyor mask
Afrika sıcakları geliyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit’te çılgın bayram indirimi! mask
İzmit’te çılgın bayram indirimi!
Büyükşehir, Barbaros Mahallesi’ni taşıyacak mask
Büyükşehir, Barbaros Mahallesi’ni taşıyacak
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü mask
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü
4 aydır kayıp Mert'ten ACI HABER! mask
4 aydır kayıp Mert'ten ACI HABER!
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı mask
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı
Asaf Saner, son yolculuğuna uğurlandı mask
Asaf Saner, son yolculuğuna uğurlandı

GALERİ

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı mask
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’ mask
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu mask
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim mask
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü mask
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü
Atatürk’e kupa yağdı!.. mask
Atatürk’e kupa yağdı!..
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL