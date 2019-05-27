Körfez Belediyesi eski Başkanı İsmail Baran’ın yeğeni olan Emrah Çoban, İsmail Baran yeniden aday gösterilmeyince İzmit Belediyesi’ne geçmişti. Buraya Spor Müdürü olarak geçen Emrah Çoban’ın müdürlük atamasıyla ilgili bir sıkıntı çıkmıştı. Seçim öncesi müdürlüğü elinden alınan Çoban Fen İşlerine düz memur olarak gönderilmişti. Emrah Çoban'ın Fen İşlerindeki görevinden de alınarak Kartepe Sarımeşe Sapağında bulunan 112 Merkezinde görevlendirildiği öğrenildi.
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Emrah Çoban şimdi de 112’ye gidiyor
Körfez Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emrah Çoban, akrabası olan İsmail Baran aday gösterilmeyince İzmit Belediyesi’ne geçmişti. Önce Spor Müdürü, sonra Fen İşleri Memuru olan Emrah Çoban, şimdi de Kartepe 112 istasyonuna gönderildi.
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Yorumlar
(5 )
Yaralı - ben AK parti sevdalısıyım.ak parti öncesi ülkenin düştüğü kepazeliği iliklerine kadar yaşamış biriyim.ALLAH razı olsun recep tayyip erdoğan gibi bir insanı rabbim bu milletin imdadına yetiştirdi ülkemiz yüz üstü sürünme durmundan dim dik ayağa kalktı.amma ne yazıkki bu ve bunun gibi asalaklar hem partiyi hem tayyip erdoğanı hemde ülkenin umutlarını geleceğini çıkarları uğruna karartmak için yıllarca çabaladılar.bu hizmetlerin karşılığı yüzde 40 değil emin olun yüzde 90 olurdu.sağcı solcu herkes yapılan hizmeti görüyor taktir ediyordu ama bu asalak sülükler kan emmeye odaklı olduklarından ülke millet devlet bu sülük ler için önemli değildi.bunlar cuma namazında secdede bile hesap yaptılar milletin nefretine sebep oldular.ve benim gibi biri büyükşehirde ak partiye oy verip ilçe ve mecliste boşa oy verdim bu asalaklar sülükler yüzünden.haala bu adamlara iş veriyorlar.illa görev verilecekse umumi helaların temizlik sorumlusu yapın.gerçi oradanda nemalanacak birşey bulurlar bunlar.insanlar artık hırsızlar yüzünden dinsizlere umut bağlıyorlar ne acı.
Yücel Yücel - Ben olsam Alikahya kadın hastalıkları doğum merkezine verirdim oranın manzarası güzel bakıp bakıp ağlardı:)
Ersoy Kandemir - Sarımeşe sapağındaki 112 AÇM olmasın o!
Mehmet - Bravo size orası olmadı orası..harikasınız ..hak yiyin hakkkk
Vatandaş - sayın yorumcu niye kızıyorsunuz. Liyakat diye birşey var. Bitti artık yeğenler, akrabalar ilişkileri. Millet uyandı. Burası Türkiye Cumhuriyeti, Halifelik 200 yıl önce çöktü. artık bu duruma kendinizi alıştırın. Hak neyse o olacak. NOKTA. :)
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