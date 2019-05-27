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Bekir’e emanetler!..

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü Yıldız Kız takımı 31 Mayıs Cuma günü Kayseri Gençlerbirliği ile Türkiye finalinde karşı karşıya gelecek.
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Kocaeli Bayan Futbol Kulübü Yıldız Kız takımı 31 Mayıs Cuma günü Kayseri Gençlerbirliği ile Türkiye finalinde karşı karşıya gelecek. Emirhan Otel Spor Kompleksi’ndeki maç 15.30’da başlayacak. Yeşil Siyahlı ekibimiz Antalya’daki maça Kocaelispor’un yeni otobüsü ile gidecek.

TER ANTRENMANI YAPACAKLAR

Aynı zamanda Kocaelispor’u da taşıyan Bekir Soğukoğlu bu kez Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nün Milli yıldızlarını Antalya’ya götürecek. Hareket yarın gece olacak.Perşembe sabahı Emirhan Otel’de kahvaltı edecek olan ekibimiz, öğleden sonra antrenman yapacak ve maç saatini beklemeye başlayacak. Kocaeli Bayan Futbol Kulübü sporcuları şampiyonluk kupasını İzmit’e getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiler.

Bugün 14:08 TSİ - Spor

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