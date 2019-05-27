Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy bir araya gelerek Derince Belediyesi Personel A.Ş. işçilerine verilen iyileştirme protokolü ücretini tutanak altına alarak imzaladı. İmza törenine Belediye Başkanı Zeki Aygün, Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar ve Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Denetim Kurulu Başkanı ve Derince belediyesi işyeri sendika baştemsilcisi Mustafa Polat’da hazır bulundu.

MAĞDURİYETİ BÜYÜKAKIN’A İLETMİŞLERDİ

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Ersoy, “Seçim sürecinde KHK ile belediye şirketlerine geçen ve Yüksek Hakem Kurulundan işçiler için öngörülen %4 ile işçilerimiz enflasyon karşısında ezilmiş, bu mağduriyetleri seçimden önce Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a iletmiş, seçimden hemen sonra Büyükşehir’de çalışan 3.000 işçiye uygulama yapılmış ve ilçe belediyelerinde çalışan işçilerimizde büyük beklenti içerisindeydiler.

DİĞER BELEDİYELER…

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ilçe belediyeleri içinde ilk uygulamayı yaparak hem Derince Belediyesi şirket işçilerini sevindirmiş ve diğer ilçe belediyeleri işçilerinin de umutlarını tazelemiştir. Derince Belediye Başkanımıza tüm işçiler ve sendikamız adına teşekkür ediyorum, seçimden önce KHK ile ilçe belediye şirketlerine geçiş yapan işçilere de söz veren diğer ilçe belediye başkanlarının da sözlerini tutarak çalışanları enflasyonun altında ezdirmeyerek uygulamayı yapmalarını bekliyoruz” dedi.

AYGÜN: ZOR ŞARTLARA RAĞMEN YERİNE GETİRDİK

Derince belediye başkanı Aygün ise “İşçilerimizi bir aile olarak görüyoruz. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur, hem Çenesuyu A.Ş, hem Derbaş işçilerine verdiğimiz sözü zor şartlara rağmen yerine getirmenin hazıyla, çalışanlarımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.