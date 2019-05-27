Sezer başkan bu sese kulak ver!..

Kentimizin en eski semt kulüplerinden biri olan Gölcük İdman Yurdu yardım bekliyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e seslenen kulüp yönetimi, tesis konusunda destek istiyor.

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Gölcük İdman Yurdu Kulübü teknik adamları, yöneticileri, çocukları ile veliler, başkan Sezer’den ricacı oldu. Kuüp yöneticileri “Kavaklı’da küçük sahada çalışıyoruz. Orada iki adet soyunma odası var. Birinde bayan futbol takımının malzemeleri var, kilitli durumda. Diğeri ise bisiklet deposu olarak kullanılıyor. Oysa orada spor yapan çocuklarımız için (voleybol, tenis kortu, basket alanı dahil) gerekli olan soyunma odası aktif hale gelmelidir. Gölcük Belediyesi’ne yakışanda budur” dediler.