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Mustafa Kuttekin’in önlenemez yükselişi

Kentimizde son yıllarda yaşanan sporcu göçüne Mustafa Kuttekin de katıldı.
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Kentimizde son yıllarda yaşanan sporcu göçüne Mustafa Kuttekin de katıldı. Süper Lig’de bir takımız olmadığı için gençlerimiz çevre illerin takımlarına giderken, Gençler Birliği alt yapısına transfer olan Kocaelili kaleci İlksen Kuttekin, A takım yolunda emin adımlarla ilerliyor. 5 yıldır Gençlerbirliği alt yapısında kaleci olarak spor hayatını ve eğitimini sürdüren İlksen Kuttekin, Gençler Birliği Spor Kulübü ile 5 yıllık sözleşme imzalayarak profesyonel oldu. Babası Mustafa Kuttekin de ‘Rabbim sakatlık vermesin, Allah utandırmasın inşallah” dedi. Balıkçı İsmail Kuttekin’in torunu olan İlksen, kısa sürede milli takım yolunu tutacağa benziyor.

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