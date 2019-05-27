Pazar günü Gölcük İdman Yurdu’nun ev sahipliğinde güzel bir organizasyon gerçekleşti. Kavaklı Barbaros Hayrettin Parkı Gölcükspor alt yapı tesislerinde, bölgedeki tüm alt yapı takım sporcuları bir araya geldi ve uçurtma uçurdu. Gölcükspor alt yapı, İhsaniyespor, Değirmendere, Halıdere, Yazlıkspor, Asarköy, Hisareyn Çiftlikspor, Seka Doğan, Şirinköy, Gölcük Karadenizspor ve Trabzon Futbol Okulu Gençler Birliği bir araya geldi.
Bugün 14:22 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:23 TSİ
Gölcük’te futbol kardeşliği…
Pazar günü Gölcük İdman Yurdu’nun ev sahipliğinde güzel bir organizasyon gerçekleşti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz