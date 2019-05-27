İzmit’te yaklaşık 5000 öğrenciye çevre bilinçlendirme eğitimi verildi. İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimler sayesinde binlerce çevreye duyarlı çocuk yetişmiş oldu. Yetkililer, 2018-2019 Eğitim öğretim dönemi boyunca 50 okulda toplam 4.819 öğrenciye birebir eğitim verildiğini belirterek “ Eğitimlerde geri dönüşümün önemi, kullanılmış yağların lavabolardan kullanılmaması gerektiği, elektronik atıkların, atık pillerin çöpe değil geri dönüşüme bırakılması gerektiği anlatıldı. Eğitimler sayesinde şehrimizde adeta dev bir çevreci ordusu yetişmiş oldu” ifadelerini kullandı.
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500 öğrenci daha çevre eğitimi aldı
İzmit’te yaklaşık 5000 öğrenciye çevre bilinçlendirme eğitimi verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz