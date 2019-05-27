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Bugün 14:25 TSİ- Eğitim G: Bugün 14:27 TSİ

El becerilerini geliştiriyorlar

Bilgievleri, Kocaeli’de bulunan ilkokul ve ortaokullarla yaptığı işbirliği ile öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.
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Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Bilgi evleri; Kocaeli genelinde ilk ve ortaokullarla işbirliği yaparak öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlıyor. Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşen proje sayesinde yüzlerce öğrenciye eğitim veriliyor.

EL BECERİLERİ GELİŞİYOR

Bu kapsamda her hafta bir okulu misafir eden Bilgievleri öğretmenleri, projeyle öğrencilere; ebru, el sanatları, tasarım, resim, filografi, ahşap tasarım gibi sanatsal faaliyetler yaptırırken, miniklerin el becerilerini de geliştirmelerine katkı sağlıyor. Bilişim kulüplerinde ise Robotik, 3D Tasarımla Baskı ve Kod Yazılımı gibi hizmetler sunuluyor.

Bugün 14:25 TSİ - Eğitim

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