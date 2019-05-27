El becerilerini geliştiriyorlar

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Bilgi evleri; Kocaeli genelinde ilk ve ortaokullarla işbirliği yaparak öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlıyor. Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşen proje sayesinde yüzlerce öğrenciye eğitim veriliyor.
EL BECERİLERİ GELİŞİYOR
Bu kapsamda her hafta bir okulu misafir eden Bilgievleri öğretmenleri, projeyle öğrencilere; ebru, el sanatları, tasarım, resim, filografi, ahşap tasarım gibi sanatsal faaliyetler yaptırırken, miniklerin el becerilerini de geliştirmelerine katkı sağlıyor. Bilişim kulüplerinde ise Robotik, 3D Tasarımla Baskı ve Kod Yazılımı gibi hizmetler sunuluyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz