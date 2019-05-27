Ata binerek rehabilite oluyorlar

Kartepe Belediyesi’nin, ‘Atla Terapi Merkezi’ özel bireyleri bünyesinde ağırlamaya devam ediyor. Belediye bünyesinde oluşturulan binicilik alanlarında atlarla buluşan çocuklar, istedikleri ve beğendikleri atlarla, keyifli vakit geçirebiliyor. Özel bireyler, sadece ata binmekle kalmıyor, ziyaretleri sırasında atlar hakkında yep yeni bilgiler de edinebiliyor.
DOĞA SEVGİLERİ ARTIYOR
Belediye yetkilileri projenin, ilimizde ve ilçelerinde yaşayan çocukların doğa sevgisini kazanması ve hayvanlarla iç içe yaşayarak doğada yalnız olmadıklarını gözlemlemesi adına önemli olduğunu kaydetti. Binicilik alanını ziyaret eden minikler, keyif aldıklarını söylerken, aileler de proje için yetkililere teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz