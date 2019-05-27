17 Mayıs Cuma günü büyük heyecan içinde başlayan ve sahnede kaldığı süre içerisinde seyircilerin ilgi odağı olan, ‘Kocaeli Bölge Tiyatrosu Çocuk Oyunları Festivali’ perdelerini kapattı. Festival boyunca ücretsiz olan oyunları, yaklaşık 4 binin üzerinde tiyatroseverin izlediği öğrenildi. Festivalin kapanışı nedeniyle düşüncelerini dile getiren KBT(Kocaeli Bölge Tiyatroları) Kurucu Genel Yayın Yönetmeni Burhan Akşin, bu tür etkinliklerin belli haftalara sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, okullarda da tiyatro festivallerinin yapılmasının önemine dikkat çekti.
Çocuk oyunları festivali sona erdi
17 Mayıs cuma günü açılış töreni ile başlayan tiyatro festivali, İÇ SES grubunun kapanış konseri ile perdelerini kapattı.
17 Mayıs Cuma günü büyük heyecan içinde başlayan ve sahnede kaldığı süre içerisinde seyircilerin ilgi odağı olan, ‘Kocaeli Bölge Tiyatrosu Çocuk Oyunları Festivali’ perdelerini kapattı. Festival boyunca ücretsiz olan oyunları, yaklaşık 4 binin üzerinde tiyatroseverin izlediği öğrenildi. Festivalin kapanışı nedeniyle düşüncelerini dile getiren KBT(Kocaeli Bölge Tiyatroları) Kurucu Genel Yayın Yönetmeni Burhan Akşin, bu tür etkinliklerin belli haftalara sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, okullarda da tiyatro festivallerinin yapılmasının önemine dikkat çekti.
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