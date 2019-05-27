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Miniklerin yıl sonu heyecanı

Karamürsel Özel Masal Dünyam Kreş Gündüz Bakım Evi öğrencileri, yıl sonu gösterisi gerçekleştirdi
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Karamürsel Özel Masal Dünyam Kreş Gündüz Bakım Evi öğrencileri, düzenledikleri yıl sonu gösterisi ile hayran bıraktı. Hem kendileri eğlendi hem de davetlilere keyifli saatler yaşattı. Karamürsel Kültür Merkezi’nde düzenlenen gösteride konuşan Kreş Gündüz Bakım Evi Müdürü Sema Keteci, çocukların gelişiminde sosyal ve kültürel etkinliklerin önemli rol oynadığını belirterek, bu nedenle çocukların etkinliklere katılması için çalıştıklarını kaydetti. 

DİPLOMALARINI ALDILAR

Çoğunluğu 2 ile 6 yaşlarındaki çocukların etkinlikte yeteneklerini sergilemesinin öz güven duygusunun artmasına neden olduğunu ifade eden Okul Müdürü Sema Keteci, çocukların iyi yetişmesi için gayret gösterdiklerini bildirdi. Okul işletmecileri Nuray Üste ve İlkay Okur’un öğrencilerle birlikte gösterdikleri performanslar veliler tararından taktirle karşılandı. Program sonunda 11 minik öğrenciye mezuniyet diploması verildi.

Bugün 14:29 TSİ - Eğitim

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