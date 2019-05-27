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Nuri Avcı dostlarını iftarda ağırladı

Emekli bürokrat Nuri Avcı her sene düzenlediği iftar programının bir yenisini daha gerçekleştirdi. İftar vesilesiyele bir araya dostlar keyifli anlar yaşadı.
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Emekli bürokrat Nuri Avcı, her sene geleneksel olarak organize ettiği iftar programlarının bir yenisini daha düzenledi. İzmit Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen iftar programına Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Kocaeli Eski İl Vali Yardımcısı Aziz İnci, Prof.Dr. Nazım Mutlu, Dr. Osman Güneş, İzmit Öğretmenevi Müdürü Halil İbrahim Soylu, Mali Müşavir Ahsen Okyar, İçişleri Bakanlığı Eski Başkontrolörü Hasan Fehmi Timur, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Dr. Bayram Çolakoğlu, Yeminli Tercüman Cemal Barış, KBB İtfaiye Daire Başkanı Doğan Kara, Yalova Taşköprü Eski Belediye Başkanı Şaban Ertan ve Nuri Avcı’nın çok sayıda dostu katıldı.

Bugün 14:30 TSİ - Yaşam

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