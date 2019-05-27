Çubuklubala’da keyifli iftar

Çubuklubala Muhtarı Hasan Malçok ve Köy Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği Başkanı Osman Bayrak tarafından organize edilen program, Çubuklubala sakinlerini buluşturdu. Köy büyüklerinin de eksiksiz katıldığı iftara ubuklu Osmaniye köy halkı, Çeri başılar köy halkı, Çubuklu Osmaniye köyü Muhtarı Nurettin Güneş, Bekirdere Mahallesi muhtarı Cihat Önen, Tavşantepe mahallesi muhtarı İbrahim Efe, MHP İl yöneticisi Recep Özcan, CHP’nin önde gelen isimlerinden Engin Özcan, Abdullah Koç, İş adamı Yaşar Keskin, Çubuklu Balaspor kulüp başkanı İbrahim Keskin ve çok sayıda davetli katıldı. Oldukça kalabalık ve keyifli geçriği öğrenilen iftarın her sene gerçekleştirilmesi kararı alınırken, katılımcılar da organizatörlere teşekkürlerini iletti.