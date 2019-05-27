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Kültür Okulları’ndan köy okullarına 4. kütüphane

Sosyal sorumluluk projelerinde adından sıkça söz ettiren Kültür Okulları, Kocaeli Üniversitesi Türkçe Topluluğuyla birlikte yürütülen projede 2 ay gibi kısa bir süre içinde 4. Köy kütüphanesini Kandıra Çerçili Sefa Sirmen Ortaokulu’nda açtı.
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Sosyal sorumluluk projelerinde adından sıkça söz ettiren Kültür Okulları, Kocaeli Üniversitesi Türkçe Topluluğuyla birlikte yürütülen projede 2 ay gibi kısa bir süre içinde 4. Köy kütüphanesini Kandıra Çerçili Sefa Sirmen Ortaokulu’nda açtı. Açılışa Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, eski Bekirpaşa Belediye Başkanı Abdullah Köktürk, Kültür Okulları Kurucusu Ali Aydemir, Kocaeli Üniversitesi Türkçe Topluluğu öğrencileri, www.kitapdostum.com Kocaeli temsilcisi Dr. Adem Aydın, okul müdürü ve öğretmenleri, köy muhtarı ve köy halkı katıldı.

EĞİTİME TAM DESTEK

İhtiyaç sahibi köy okulları için başlatılan projede Kültür Okulları maddi desteğini esirgemezken, KOÜ Türkçe Topluluğu öğrencileri kütüphanenin kurulumunda görev alıyor. kitapdostum.com ise projeye kitap desteği sunuyor. Projede kütüphanelerin ilki Isparta’nın Sorkuncak Köyü İlkokuluna, ikincisi Bursa’da bulunan Kınık İlkokuluna, üçüncüsü geçtiğimiz haftalarda Kandıra Safalı İlk ve Ortaokuluna kurulmuştu. KOÜ Türkçe Topluluğu öğrencilerinin el emekleriyle kurulan kütüphanenin duvarları tarihe adını yazdıran kişilerin resimleriyle süslendi. Kütüphanenin içine giren öğrenciler ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.

TURAN’DAN TEŞEKKÜR

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, açılışı yapılan kütüphane ve projeyle ilgili, “Emeği geçen Kültür Okulları Kurucusu Ali Aydemir’e, KOÜ Türkçe Topluluğu öğrencilerine ve kitapdostum.com ailesine Kandıra’mıza böyle güzel bir kütüphane kazandırdıkları için teşekkür ederim. Eğitim için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yanımızda bizlere bu şekilde destek olanları gördükçe de mutlu oluyoruz ”dedi. Çerçili Sefa Sirmen Ortaokulu Müdürü Yakup Ünver ise “Okulumuza kazandırılan bu güzel kütüphaneden dolayı bende emeği geçen herkese teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

Bugün 14:36 TSİ - Eğitim

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