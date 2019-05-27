Başkan Aygün’den Harmantarla turu

Ramazan ayı süresince her akşam iftarın ardından farklı bir bölgede ilçe halkıyla bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bu kez Çenedağ Mahallesi’nde yer alan Harmantarla Camii Derneği’nde vatandaşlarla buluştu. Teravih namazı öncesi gerçekleşen buluşmada vatandaşlarla bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçede hizmete sunacakları projelerle ilgili Derincelileri bilgilendirdi.
HALKA HİZMET
Gerek gün içerisinde gerekse iftarın ardından vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösterdiğini belirten Başkan Aygün, “Seçim sürecinde Derince’yi halkımızla birlikte yöneteceğimizi ifade etmiştik. Bu anlayışla çıktığımız yolda vatandaşlarımızla bir arada olmaya önem gösteriyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz