Bir dönemin ünlü markası icradan satılıyor!

İcraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre firmaya ait 3 milyon TL değerindeki 3 adet (Tiffany Tomato 2012, Tiffany&Tomato 2012, Tiffany&Tomato 2017) marka 11 Haziran 2019 tarihi saat 11.15’de Bakırköy Adalet Sarayı 13. İcra Müdürlüğü’nde yarı fiyatına satışa çıkacak.

35 MİLYON DOLAR BORÇLA İFLAS ETMİŞTİ

1990’lı yıllarda Sedat Onur tarafından kurulan ve Türkiye’de 400 mağazaya ulaşan marka, 1997 yılında 35 milyon dolar borçla iflas ederek, 1998’de ise Tiffany ve Tomato isimleri icradan ayrı ayrı satıldı. Tiffany ismini Modateks, Tomato adını da Juior Tekstil satın aldı. Tiffany ismi ise 2012’de Batik Örme’ye geçti. Batik Örme, Tiffany ismiyle mağazalar açarak markayı büyütme başarısı sergiledi. 11 Haziran’da ise Tiffany Tomato 2012, Tiffany&Tomato 2012, Tiffany&Tomato 2017 isimli markalar icradan satılacak.

ÇAKI, AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan icraburada.com genel müdürü Caner Çakı, “Türkiye’de köklü geçmişi olan ve tanınmış bir marka, ilgilenenlerin bu açık arttırmayı yakından takip edeceğini düşünüyorum” dedi. 2019 yılındaki icralık araç, arsa ve konutlar hakkında bilgilerde veren Çakı, “Bu ay itibari ile toplam 2 bin 723 konut, 712 iş yeri, 3 bin 554 arsa ve 3 bin 898 otomobil icradan satışa çıkmış durumda. Alıcılarının icradan satışa çıkacak olan bu arsa, daire, iş yeri ve otomobillleri yarı fiyatına alma fırsatı var” ifadelerini kullandı.